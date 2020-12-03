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Председатель ОБСЕ заявил об усугубляющемся кризисе этой международной структуры

13:00 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) переживает глубокий кризис. Такую позицию изложил в четверг действующий председатель этой международной структуры, премьер-министр Албании, министр иностранных дел и по делам Европы Эди Рама, открывая 27-е заседание Совета министров иностранных дел 57 стран - членов организации.

"Мы находимся в кризисе, и он только усугубляется, - констатировал Рама. - Печальная ситуация вызвана 57 государствами - участниками ОБСЕ".

По его словам, общее видение демократической Европы отдаляется, а принципы ОБСЕ не соблюдаются. "Все это должно нас беспокоить", - добавил Рама.

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