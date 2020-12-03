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СГБ Латвии задерживает журналистов, пишущих по-русски

21:10 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в четверг задержала нескольких русскоязычных журналистов. Об этом сообщила журналист Алла Березовская.

По ее данным, были задержаны журналист Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман и журналист Андрей Солопенко. "На этот час пока еще не вернулся из гестапо мой друг и коллега, журналист Андрей Яковлев. Закончив обыск дома, его повезли на второй обыск - в рижский офис его жены. После чего должны по идее отвезти на допрос", - написала она в своем "Фейсбуке".

"Хорошо хоть два других журналиста уже на свободе - Андрей Солопенко и Владимир Линдерман. На свободе со статусом - подозреваемые. Как можно догадаться, всем им инкриминируется нарушение санкций ЕС против России. Да, именно так - санкции нарушили журналисты, публикуя статьи на российском портале Baltnews.lv", - указала она.

При этом Березовская подчеркнула, что "никаких санкций против Baltnews.lv никто не применял".

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