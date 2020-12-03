СГБ Латвии задерживает журналистов, пишущих по-русски
21:10 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в четверг задержала нескольких русскоязычных журналистов. Об этом сообщила журналист Алла Березовская.
По ее данным, были задержаны журналист Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман и журналист Андрей Солопенко. "На этот час пока еще не вернулся из гестапо мой друг и коллега, журналист Андрей Яковлев. Закончив обыск дома, его повезли на второй обыск - в рижский офис его жены. После чего должны по идее отвезти на допрос", - написала она в своем "Фейсбуке".
"Хорошо хоть два других журналиста уже на свободе - Андрей Солопенко и Владимир Линдерман. На свободе со статусом - подозреваемые. Как можно догадаться, всем им инкриминируется нарушение санкций ЕС против России. Да, именно так - санкции нарушили журналисты, публикуя статьи на российском портале Baltnews.lv", - указала она.
При этом Березовская подчеркнула, что "никаких санкций против Baltnews.lv никто не применял".
НОВОСТИ
- 19:54 03.12.2020
- Китайский модуль "Чанъэ-5" покинул поверхность Луны с грунтом на борту
- 18:43 03.12.2020
- В Норвегии считают, что спецслужбы РФ, Китая и других стран интересует норвежский нефтяной сектор
- 18:19 03.12.2020
- Депутат МГД Русецкая: Библиотечное направление требует дополнительного финансирования
- 17:40 03.12.2020
- Парламент Молдавии одобрил вывод спецслужбы из подчинения президенту
- 17:27 03.12.2020
- Московская область объявила конкурс на премию губернатора для журналистов и блогеров
- 17:12 03.12.2020
- ЕК предложила наказывать ответственных за дезинформацию и "иностранное вмешательство"
- 17:00 03.12.2020
- Победу на выборах в Намибии одержал Адольф Гитлер
- 16:32 03.12.2020
- Три четверти россиян поддерживают отмену традиционных новогодних празднований из-за пандемии - опрос
- 16:12 03.12.2020
- Рост миграции мешает полноценному оказанию услуг по соцобеспечению россиян - Медведев
- 16:00 03.12.2020
- Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна и выдвигает Манукяна на пост премьера
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать