Армянская оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционные политические силы Армении, которые в субботу проводили митинг и шествие в центре Еревана, завершили акцию протеста у правительственной дачи премьер-министра Никола Пашиняна, где в ультимативной форме потребовали от него до вторника, 8 декабря, сложить полномочия. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

"Мы требуем, чтобы до 12:00 (11:00 мск) вторника Пашинян ушел в отставку. Если он не уйдет, то мы начнем акции протеста по всей стране", - объявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты Пашиняна также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

Пашинян ранее заявлял, что после перехода города Шуши в Карабахе под контроль азербайджанских войск борьба для армянской стороны потеряла смысл, так как с этого момента Ереван уже не смог бы добиться перелома в боевых действиях. Президент Армении Армен Саркисян призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.