Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium за нарушения антиковидных мер

19:05

Представители Роспотребнадзора опечатали клуб Adrenaline Stadium в связи с нарушением мер профилактики коронавируса, отмеченных во время концерта группы «Кипелов» 4 декабря. По словам начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексея Худобородова, организаторы не был обеспечили эффективного контроля за соблюдением норм социального дистанцирования и масочно-перчаточного режима посетителями мероприятия в условиях длительного пребывания в закрытом помещении. «Указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки», - отметил Худобородов.

По его словам, клубу грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.