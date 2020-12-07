Петербург совсем немного отделяет от полного локдауна - Беглов

20:00 Источник: Интерфакс

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург близок к полному локдауну.

"Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией - это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила", - сказал Беглов в еженедельном радиообращении.

Он также отметил, что петербургские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, а врачи - на пределе эффективности.

"Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом", - сказал он.