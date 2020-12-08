0
0
119
НОВОСТИ

Сергунина: Победителей технологического конкурса Москвы и Пекина объявят в октябре 2021 года

10:11 08.12.2020

Заявки на совместный технологический конкурс Москвы и Пекина начнут принимать с 18 января. По словам заместителя мэра столицы РФ Натальи Сергуниной, этот конкурс будет способствовать выходу российских стартапов на китайский рынок. «Также это создаст дополнительные возможности для развития технологического предпринимательства и тестирования инновационных решений», - говорит заммэра.

Компании из РФ смогут подать заявку на совместный технологический конкурс Московского инновационного кластера и пекинского научного парка «Чжунгуаньцунь», между которыми в сентябре было подписано партнерское соглашение в сфере исследований и разработок в передовых направлениях науки и технологий. Кроме того, на днях мэры Москвы и Пекина Сергей Собянин и Чэнь Цзинин подписали в онлайн-режиме программу сотрудничества двух городов на 2021-2023 годы. 

Участвовать в конкурсе смогут высокотехнологичные проекты в шести областях: программное и аппаратное обеспечение, «индустрия 4.0» (промышленность с использованием цифровых и сквозных технологий), новые материалы и источники энергии, биомедицинские технологии, спорт, креативные индустрии. Претенденты должны иметь значимые конкурентные преимущества, быть прибыльными и соответствовать ряду других критериев, таких как оформленная интеллектуальная собственность и отсутствие продаж в Китае.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 08.12.2020
В России готовят возможность участия граждан в заседании судов с домашнего компьютера
0
39
11:00 08.12.2020
Роструд отмечает снижение задолженности по зарплатам в РФ в 2020 году
0
50
10:32 08.12.2020
Экс-президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали за неправильное ношение маски
0
98
10:20 08.12.2020
Средняя площадь продаваемых в РФ квартир за год уменьшилась на 14–20%
0
139
10:05 08.12.2020
Помпео назвал страны, обвиняемые США в серьезном нарушении религиозных свобод
0
157
10:00 08.12.2020
Жильцам многоквартирных домов запретят хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах
0
134
09:32 08.12.2020
Пуск "Союза-2" с Восточного отложен
0
167
09:20 08.12.2020
Четыре человека, в т. ч. два ребенка, погибли при пожаре в Башкирии
0
165
09:05 08.12.2020
Количество заболевших неизвестной болезнью в Индии выросло до 848
0
229
09:03 08.12.2020
Сергунина подвела итоги образовательной онлайн-программы для предпринимателей
0
170

Возврат к списку