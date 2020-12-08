Сергунина: Победителей технологического конкурса Москвы и Пекина объявят в октябре 2021 года

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Заявки на совместный технологический конкурс Москвы и Пекина начнут принимать с 18 января. По словам заместителя мэра столицы РФ Натальи Сергуниной, этот конкурс будет способствовать выходу российских стартапов на китайский рынок. «Также это создаст дополнительные возможности для развития технологического предпринимательства и тестирования инновационных решений», - говорит заммэра.

Компании из РФ смогут подать заявку на совместный технологический конкурс Московского инновационного кластера и пекинского научного парка «Чжунгуаньцунь», между которыми в сентябре было подписано партнерское соглашение в сфере исследований и разработок в передовых направлениях науки и технологий. Кроме того, на днях мэры Москвы и Пекина Сергей Собянин и Чэнь Цзинин подписали в онлайн-режиме программу сотрудничества двух городов на 2021-2023 годы.

Участвовать в конкурсе смогут высокотехнологичные проекты в шести областях: программное и аппаратное обеспечение, «индустрия 4.0» (промышленность с использованием цифровых и сквозных технологий), новые материалы и источники энергии, биомедицинские технологии, спорт, креативные индустрии. Претенденты должны иметь значимые конкурентные преимущества, быть прибыльными и соответствовать ряду других критериев, таких как оформленная интеллектуальная собственность и отсутствие продаж в Китае.