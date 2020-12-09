Британия надеется на разработку в США новой ядерной боеголовки W93

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания обеспокоена решением демократов в Палате представителей Конгресса США отказаться от финансирования разработки новой ядерной боеголовки W93, которая по мощности, как ожидается, почти вдвое превзойдет используемые сейчас в ракетах Trident на британских субмаринах. Об этом заявил постоянный секретарь Минобороны Соединенного Королевства Стивен Лавгроув в комитете Палаты общин британского парламента по вопросам обороны.

Подобная ситуация, «несомненно, будет иметь очень серьезные последствия» для обороноспособности Британии, приводит в среду его слова газета «Гардиан». Замена ядерных боеголовок на британских подлодках «самым тесным образом связана» с созданием W93, и Лондон очень внимательно следит за процессом в США. «Считаю, что Сенат одобрит [подобные ассигнования]», — сказал Лавгроув, выразив надежду на то, что этот проект будет передан для согласования с Палатой представителей.

Ранее глава Минобороны королевства Бен Уоллес направил, по сведениям издания, письмо членам комитетов по делам вооруженных сил Палаты представителей и Сената с просьбой одобрить выделение 53 млн долларов на финансирование создания новой боеголовки.

«Гардиан» также приводит не публиковавшиеся ранее выдержки из совместной записки Пентагона и министерства энергетики, по мнению которых новая боеголовка W93 и аэрооболочка Mk7, в которой она будет находиться, «имеют решающее значение для ВМС Соединенного Королевства». Они считают, что существующие боеголовки на ракетах Trident необходимо заменить по соображениям безопасности.

Программа ядерного сдерживания Trident опирается на группу из четырех ракетных подводных крейсеров с 40 термоядерными боеголовками на каждом. Сейчас власти запланировали потратить 41 млрд фунтов стерлингов (почти 58 млрд долларов) на создание атомных подводных лодок типа Dreadnought («Дредноут»), оснащенных баллистическими ракетами Trident. При этом 31 млрд фунтов (около 44 млрд долларов) уйдет на само строительство, а 10 млрд фунтов (14 млрд долларов) — на создание резервного фонда. В настоящее время весь ядерный арсенал Великобритании размещен на четырех подлодках типа Vanguard («Вэнгард»), базирующихся на базе ВМС Клайд к северо-западу от шотландского города Глазго.