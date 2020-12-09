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НОВОСТИ

ВОЗ: Почти 4 млн человек в мире заразились коронавирусом за неделю

12:19 09.12.2020

Ситуация с распространением коронавируса в мире остается крайне сложной. Количество заболевших ковидом за минувшую неделю  увеличилось примерно на 4 млн человек, что больше, чем за предыдущий такой же период, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось примерно на 73 тыс., что также превышает итоги предыдущей недели. По данным организации, за 7 дней на планете зарегистрировали 3,97 млн случаев инфицирования и 73,3 тыс. смертей. Примерно 50% всех заболевших за неделю выявлены в Северной и Южной Америке. Хотя в Европе уровень заболеваемости остается высоким, но смертность снижается уже вторую неделю подряд.

Лидером по количеству заражений стали США, где число заболевших увеличилось более чем на 1,25 млн. Затем следуют Бразилия (более 295 тыс. новых случаев заболевания), Индия (более 251 тыс.), Россия (более 191 тыс.), Италия (более 145 тыс.), Германия (более 128 тыс.), Великобритания (более 100 тыс.), Иран (более 93 тыс.), Украина (более 90 тыс.) и Польша (более 80 тыс.).

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