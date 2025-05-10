ВВС Индии: Пакистанские военные перебрасывают свои войска на передовые позиции

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистан перебрасывает свои войска на передовые позиции с целью проведения наступательной операции и эскалации обстановки на границе с Индией. Об этом сообщила на брифинге представитель индийских ВВС полковник Виомика Сингх.

«Было замечено, что пакистанские военные перебрасывают свои войска на передовые позиции, что свидетельствует о наступательных намерениях с целью дальнейшей эскалации ситуации», — сказала она.