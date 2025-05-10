За время режима прекращения огня, ВСУ четырежды пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области – МО РФ
13:50 10.05.2025 Источник: Интерфакс
Вооруженные силы Украины, несмотря на режим прекращения огня, предприняли четыре попытки прорыва российской госграницы в Курской и Белгородской областях, заявили в Минобороны РФ в субботу.
"Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях", - говорится в сообщении министерства обороны.
"По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
"Всего зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня", - сообщили в ведомстве.
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