Заявка Сбера по проекту Рублево-Архангельское принята на самую жесткую сертификацию территории по зеленому строительству
14:08 09.12.2020
Заявка Сбера на сертификацию территории Рублево-Архангельское по стандарту LEED v4 Neighborhood Development прошла регистрацию и принята к рассмотрению Советом по зеленому строительству США, информация о проекте размещена на сайте совета. Кроме того, Сбером планируется также сертификация всех своих офисных зданий, которые будут построены на территории Рублёво-Архангельское.
Сертификация по стандарту LEED («Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании») является наиболее узнаваемой и одной из самых жёстких систем сертификации «зеленого» строительства в мире. Для того, чтобы заявка была принята, проект должен соответствовать 12-ти обязательным критериям рейтинговой системы. Если проект не выполняет хотя бы один из них, то возможность получения любого статуса «зеленого» сертификата блокируется.
В рамках осуществления проекта Рублево-Архангельское выполняется ряд важных условий, которые соответствуют критериям для успешного прохождения сертификации, среди них:
– обеспечение доступности для маломобильных групп населения;
– обеспечение современных стандартов энергоэффективности зданий и распределенное производство тепловой энергии;
– производство части электроэнергии из возобновляемых источников, повторное использование дождевой воды на полив;
– управление сбором и транспортировкой твердых бытовых отходов;
– широкая транспортная доступность и создание современной велосипедной инфраструктуры с достаточным количеством велопарковок и выделенными велосипедными дорожками.
«Сбер во всех направлениях своей деятельности придерживается принципов ESG, наши проекты соответствуют самым высоким мировым стандартам в области «зеленого» строительства, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Например, мы используем в наших зданиях оборудование с высоким классом энергоэффективности, а при проектировании и строительстве новых объектов применяем «зеленые» стандарты LEED Silver. По завершении процедуры сертификации, на которую сейчас подана заявка и прогнозный уровень которой – Gold, Рублево-Архангельское станет первой в России и, возможно, крупнейшей в мире территорией, сертифицированной по стандарту «зеленого» строительства LEED».
Территория Рублево-Архангельское общей площадью 461 га расположена на западе Москвы, в экологически чистом районе с богатым историческим и культурным окружением. Там будет построен уникальный не только для Москвы, но и в целом для России комфортный город мирового уровня с самой современной инфраструктурой и передовой системой управления территорией. В основе градостроительной концепции заложен принцип создания сбалансированной высококачественной среды для жизни и работы.
Основной инвестор проекта и будущий базовый работодатель на территории Рублёво-Архангельское – Сбер. Благодаря наличию на территории медийно-образовательного кластера, включающего в себя стартап-хаб, «Союзмультфильм», «Школу 21» и другие компании, входящие в экосистему Сбера, среда является драйвером появления новых технологий, обмена идеями, сотворчества и инициативного сотрудничества. Проект планировки предусматривает строительство капитальных объектов суммарной поэтажной наземной площадью более 4,1 млн кв. м, в том числе около 807 тыс. кв. м. офисно-деловой застройки и более 2,6 млн кв. м. жилых зданий средней этажности. Территория будет обеспечена всеми объектами социального и образовательного назначения, спортивными объектами, парками и местами для активного отдыха в соответствии с самыми современными требованиями.
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