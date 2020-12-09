ВСМ Москва - Санкт-Петербург планируют провести через Великий Новгород

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" будет построена с заходом в Великий Новгород. Об этом сообщила пресс-служба правительства Петербурга по итогам заседания научно-технического совета ОАО "РЖД".

"На заседании в качестве основного проекта прохождения трассы магистрали между двумя конечными пунктами был выбран так называемый "Новгородский" вариант. Он предполагает строительство новой линии с подходом к Великому Новгороду. Это увеличит протяженность трассы на 21 км, но даст рост пассажиропотока почти на 1 млн пассажиров год", - говорится в сообщении.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что новый вокзал для приема скоростных поездов в городе планируется построить на месте бывших складов Северного страхового общества. Этот участок вплотную примыкает к действующей железной дороге около станции Санкт-Петербург- главный (Московский вокзал).