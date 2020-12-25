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Российские политологи создадут Клуб политических журналистов

12:42 24.12.2020

В России появится Клуб политических журналистов. Его организатором намерено выступить Российское общество политологов (РОП), представители которого 22-23 декабря в онлайн режиме провели свой четвертый съезд. В работе форума приняли участие более 300 российских и иностранных ученых и политических экспертов.

Идею создания Клуба политических журналистов озвучил декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков. По его словам, сегодня в отечественных медиа и на телевидении «кто угодно называет себя политологом», однако к профессии эти лица не имеют прямого отношения. Господин Третьяков предложил официально отделить политических журналистов от политологов, делегаты съезда РОП поддержали эту инициативу, высказавшись за создание под эгидой общества Клуба политических журналистов.

Учитывая близость РОП к администрации президента РФ (с приветствием к участникам декабрьского съезда выступил первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко), можно предположить, что новая инициатива согласована с руководством Старой площади.

Андрей Серенко

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