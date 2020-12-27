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Жители Москвы старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса с 28 декабря - Собянин

12:40 27.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители столицы старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса с 28 декабря. Запись откроется в тот же день, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает", - написал Собянин.

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