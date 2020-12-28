Россия высылает из страны помощника военного атташе посольства Болгарии
16:40 28.12.2020 Источник: Интерфакс
Помощник военного атташе при посольстве Болгарии в Москве объявлен persona non grata, заявили в понедельник в МИД РФ.
"28 декабря посол Болгарии Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona поп grata помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Там отмечается, что "указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов".
На Смоленской площади напомнили, что "данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии".
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