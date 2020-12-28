Россия высылает из страны помощника военного атташе посольства Болгарии

16:40 Источник: Интерфакс

Помощник военного атташе при посольстве Болгарии в Москве объявлен persona non grata, заявили в понедельник в МИД РФ.

"28 декабря посол Болгарии Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona поп grata помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Там отмечается, что "указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов".

На Смоленской площади напомнили, что "данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии".