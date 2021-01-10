В Москву прибыл новый посол Афганистана
21:00 10.01.2021 Источник: НГ-Online
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Фото из аккаунта
Юсифа Мохаммади
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До своей командировки в Россию доктор Джавад занимал пост посла Афганистана в Великобритании, а еще ранее представлял афганское государство в Соединенных Штатах. При президенте Хамиде Карзае Саид Тайип Джавад возглавлял его администрацию.
Саид Тайип Джавад считается одним из самых влиятельных и эффективных афганских дипломатов. Его назначение в Москву, полагают эксперты, может свидетельствовать о приоритетности российского направления для президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани.
Андрей Серенко
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