В Москву прибыл новый посол Афганистана

21:00 Источник: НГ-Online

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Юсифа Мохаммади

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егодня вечером в Москву прилетел новый чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Афганистан (ИРА) в России доктор Саид Тайип Джавад.До своей командировки в Россию доктор Джавад занимал пост посла Афганистана в Великобритании, а еще ранее представлял афганское государство в Соединенных Штатах. При президенте Хамиде Карзае Саид Тайип Джавад возглавлял его администрацию.Саид Тайип Джавад считается одним из самых влиятельных и эффективных афганских дипломатов. Его назначение в Москву, полагают эксперты, может свидетельствовать о приоритетности российского направления для президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани.