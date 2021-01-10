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В Москву прибыл новый посол Афганистана

21:00 10.01.2021 Источник: НГ-Online

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Фото из аккаунта
Юсифа Мохаммади
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егодня вечером в Москву прилетел новый чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Афганистан (ИРА) в России доктор Саид Тайип Джавад.
До своей командировки в Россию доктор Джавад занимал пост посла Афганистана в Великобритании, а еще ранее представлял афганское государство в Соединенных Штатах. При президенте Хамиде Карзае Саид Тайип Джавад возглавлял его администрацию.

Саид Тайип Джавад считается одним из самых влиятельных и эффективных афганских дипломатов. Его назначение в Москву, полагают эксперты, может свидетельствовать о приоритетности российского направления для президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани.

Андрей Серенко



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