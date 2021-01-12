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Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена

09:20 12.01.2021 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка до и во время инаугурации нового главы Белого дома. Экстренные меры продлятся с 11 по 24 января. Передача власти состоится 20 января. Коммерсантъ

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