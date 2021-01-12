США вновь будут считать Кубу страной-спонсором терроризма

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

США вернули Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Решения приняла администрация действующего президента Дональда Трампа, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, Гавана предоставляет убежище боевикам.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. После этого Вашингтон объявил о введении торгово-экономического эмбарго. Бывший президент США Барак Обама в 2014-м объявил о нормализации двусторонних отношений, однако сближение прекратилось в январе 2017-го, когда Соединённые Штаты возглавил Дональд Трамп. Говорит Москва