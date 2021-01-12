Помощника экс-схимонаха Сергия арестовали на 15 суток по делу о возбуждении ненависти
15:12 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) Всеволода Могучева по статье о возбуждении ненависти и назначил ему административный арест на 15 суток, сообщили ТАСС в суде.
"15 суток ареста", - сказал собеседник агентства.
Адвокат Могучева Михаил Толмачев ранее сообщил ТАСС, что поводом для возбуждения дела могли стать посты "ВКонтакте". 12 января у Могучева кончается срок административного ареста по другой административной статье - о неповиновении полиции.
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