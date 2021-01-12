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НОВОСТИ

Deutsche Bank отказывается сотрудничать с Трампом - NYT

17:12 12.01.2021 Источник: Эхо Москвы

The New York Times: Дойчебанк отказывается сотрудничать с Трампом из-за событий в Вашингтоне 6 января.

По данным американской газеты The New York Times, Дойчебанк, крупнейший кредитор бизнеса Дональда Трампа, отказывается с ним сотрудничать из-за событий в Вашингтоне 6 января. Немецкий банк кредитовал Трампа последние 20 лет. Компании президента должны банку более 300 миллионов долларов.

По информации издания, финансовый конгломерат намерен простить Трампу эту задолженность, иначе не сможет разорвать отношения с Трампом до погашения кредитов.  Эхо Москвы

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