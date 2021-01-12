На шведских марках будет изображена экоактивистка Грета Тунберг

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изображение 18-летней экологической активистки Греты Тунберг появится на первых в этом году марках Швеции. Об этом во вторник сообщила почтовая компания Postnord.

"Мотивы на марках должны отражать наше время, в котором экологическая проблема актуальна уже много лет, не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Греты Тунберг", - отмечено в сообщении.

Рисунок для марки выполнен Хеннингом Тролльбеком. На нем Грета в желтом плаще стоит на скале на фоне голубого неба с разноцветными облаками и смотрит на ласточек.

Помимо изображения Греты, на новых марках также использованы мотивы флоры и фауны шведской природы. На трех марках будет отмечен город Гётеборг на западном побережье страны, которому в этом году исполняется 400 лет. Марки появятся в продаже 14 января 2021 года, их цена составит 12 крон (1,4 доллара) за штуку.