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На шведских марках будет изображена экоактивистка Грета Тунберг

22:40 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изображение 18-летней экологической активистки Греты Тунберг появится на первых в этом году марках Швеции. Об этом во вторник сообщила почтовая компания Postnord.

"Мотивы на марках должны отражать наше время, в котором экологическая проблема актуальна уже много лет, не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Греты Тунберг", - отмечено в сообщении.

Рисунок для марки выполнен Хеннингом Тролльбеком. На нем Грета в желтом плаще стоит на скале на фоне голубого неба с разноцветными облаками и смотрит на ласточек.

Помимо изображения Греты, на новых марках также использованы мотивы флоры и фауны шведской природы. На трех марках будет отмечен город Гётеборг на западном побережье страны, которому в этом году исполняется 400 лет. Марки появятся в продаже 14 января 2021 года, их цена составит 12 крон (1,4 доллара) за штуку.

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