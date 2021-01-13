Названы симптомы британского штамма коронавируса у детей
09:20 13.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Учёные назвали симптомы британского штамма у детей. Как пишет Express, больше половины заболевших страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми.
У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача.
53% детей жаловались на головную боль. Одновременно они могут испытывать боль в животе, отмечают врачи.
Температура выше 37°С выявлена почти у половины несовершеннолетних. На наличие инфекции также может указывать больное горло.
Также порядка 35% заболевших страдают от потери аппетита. При этом чаще всего с этим сталкиваются дети в возрасте до года. Говорит Москва
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