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Названы симптомы британского штамма коронавируса у детей

09:20 13.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Учёные назвали симптомы британского штамма у детей. Как пишет Express, больше половины заболевших страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми.

У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача.

53% детей жаловались на головную боль. Одновременно они могут испытывать боль в животе, отмечают врачи.

Температура выше 37°С выявлена почти у половины несовершеннолетних. На наличие инфекции также может указывать больное горло.

Также порядка 35% заболевших страдают от потери аппетита. При этом чаще всего с этим сталкиваются дети в возрасте до года.  Говорит Москва

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