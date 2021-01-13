Контрразведка США обвинила Россию, Китай и Иран в "злонамеренных попытках" повлиять на выборы
09:32 13.01.2021 Источник: РБК
Власти России, Ирана и Китая предпринимали попытки повлиять на исход президентских выборов, которые прошли в США в ноябре прошлого года. Об этом в интервью The Washington Post заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина.
Его попросили прокомментировать слова главы Нацразведки США Джона Рэтклиффа, который говорил, что американские спецслужбы не смогли в полной мере оценить масштабы попыток Китая повлиять на выборы в США. «Я смотрел разведданные каждый день. <...> Я думаю, все три страны по большей части были действительно злонамеренны в попытках повлиять на наши выборы», — сказал он. РБК
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