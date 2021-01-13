Русский язык в Киргизии сохранит статус официального - Жапаров
10:32 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Русский язык в Киргизии будет и в дальнейшем иметь статус официального. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24", показанном в среду, сообщил Садыр Жапаров, победивший на выборах президента Киргизии.
"Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус", - сообщил Жапаров.
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