Русский язык в Киргизии сохранит статус официального - Жапаров

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русский язык в Киргизии будет и в дальнейшем иметь статус официального. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24", показанном в среду, сообщил Садыр Жапаров, победивший на выборах президента Киргизии.

"Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус", - сообщил Жапаров.