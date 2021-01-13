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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону

10:20 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автобус опрокинулся в Красносулинском районе Ростовской области, пострадали пять человек, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"В Красносулинском районе на 974-м км трассы М-4 "Дон" произошло опрокидывание автобуса. Пострадали пять человек", - отмечается в сообщении.

Для ликвидации ДТП привлекались 19 человек и 7 единиц техники. По информации синоптиков, в большинстве районов Ростовской области в среду небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в отдельных районах туман и гололед. Как передает корр. ТАСС, в ряде районов наблюдается ледяной дождь.

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