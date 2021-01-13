Навальный собирается вернуться в Россию 17 января

12:00 Источник: Эхо Москвы

Алексей Навальный планирует вернуться в Россию 17 января. Он сообщил об этом в «Твиттере». Навальный почти полгода проходил лечение, а затем и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом из группы «Новичок».

Буквально накануне Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». По мнению соратников политика, российские власти делают все, чтобы не допустить возвращения Навального в Россию. Эхо Москвы