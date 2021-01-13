Навальный собирается вернуться в Россию 17 января
12:00 13.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Алексей Навальный планирует вернуться в Россию 17 января. Он сообщил об этом в «Твиттере». Навальный почти полгода проходил лечение, а затем и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом из группы «Новичок».
Буквально накануне Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». По мнению соратников политика, российские власти делают все, чтобы не допустить возвращения Навального в Россию. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:32 13.01.2021
- Саудовская Аравия сократила поставки нефти в Европу и Азию на февраль - Bloomberg
- 12:20 13.01.2021
- Наиболее высокими темпами исчезают леса в Бразилии, Боливии и Аргентине - WWF
- 12:05 13.01.2021
- Более трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом, один в реанимации
- 11:32 13.01.2021
- Активистки ЛГБТ в Польше предстанут перед судом за оскорбление религиозных чувств
- 11:20 13.01.2021
- В России выявили за сутки 22 850 заразившихся коронавирусом
- 11:05 13.01.2021
- Число отравившихся в Буйнакске выросло до 71, среди них 61 ребенок - власти
- 11:00 13.01.2021
- Youtube временно заморозил аккаунт Трампа, лишив возможности загружать видео - портал
- 10:32 13.01.2021
- Русский язык в Киргизии сохранит статус официального - Жапаров
- 10:20 13.01.2021
- Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону
- 10:05 13.01.2021
- Премьер Эстонии заявил об уходе в отставку на фоне коррупционного скандала
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать