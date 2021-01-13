0
0
82
НОВОСТИ

Навальный собирается вернуться в Россию 17 января

12:00 13.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Алексей Навальный планирует вернуться в Россию 17 января. Он сообщил об этом в «Твиттере». Навальный почти полгода проходил лечение, а затем и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом из группы «Новичок».

Буквально накануне Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». По мнению соратников политика, российские власти делают все, чтобы не допустить возвращения Навального в Россию.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 13.01.2021
Саудовская Аравия сократила поставки нефти в Европу и Азию на февраль - Bloomberg
0
25
12:20 13.01.2021
Наиболее высокими темпами исчезают леса в Бразилии, Боливии и Аргентине - WWF
0
55
12:05 13.01.2021
Более трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом, один в реанимации
0
82
11:32 13.01.2021
Активистки ЛГБТ в Польше предстанут перед судом за оскорбление религиозных чувств
0
127
11:20 13.01.2021
В России выявили за сутки 22 850 заразившихся коронавирусом
0
155
11:05 13.01.2021
Число отравившихся в Буйнакске выросло до 71, среди них 61 ребенок - власти
0
168
11:00 13.01.2021
Youtube временно заморозил аккаунт Трампа, лишив возможности загружать видео - портал
0
172
10:32 13.01.2021
Русский язык в Киргизии сохранит статус официального - Жапаров
0
189
10:20 13.01.2021
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону
0
208
10:05 13.01.2021
Премьер Эстонии заявил об уходе в отставку на фоне коррупционного скандала
0
214

Возврат к списку