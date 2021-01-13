Опрос выявил лучшие по мнению россиян города для карьеры

13:20 Источник: РБК

Сервис «Работа.ру» провел опрос, в ходе которого выявил наиболее популярные среди россиян города в плане построения карьеры (есть у РБК).

Столицу страны назвали лучшим городом для карьерного развития 59% респондентов, а Петербург — 32%. Кроме них, в первую пятерку вошли Краснодар, который упомянули 27% опрошенных, Сочи (24%) и Екатеринбург (23%).

Следующими по популярности оказались Казань (18%), Новосибирск (16%), Ростов-на-Дону (15%), Нижний Новгород (11%) и Самара (11%).

В опросе приняли участие 3 500 человек старше 18 лет во всех регионах страны.

