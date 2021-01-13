Общественные деятели обратились к властям с открытым письмом о проблемах жертв советских репрессий
15:12 13.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Более 100 общественных и культурных деятелей направили руководству России открытое письмо с требованием решить проблемы жертв советских репрессий.
Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из подписантов, бывший председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, речь идет о законопроекте по обеспечению узников ГУЛАГа социальным жильем в качестве компенсации за незаконно отнятые государством квартиры.
«Я занимаюсь этой проблемой уже много лет, эта проблема «детей ГУЛАГа» меня по-прежнему тревожит. Я был одним из тех, кто разрабатывал концепцию государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, и мы в СПЧ занимались реализацией этой концепции. И важное положение этой концепции — было восстановление прав лиц, пострадавших от политических репрессий. И поэтому мы поддержали обращение людей, которые были «детьми ГУЛАГа», в Конституционный суд», — рассказал он.
По словам Федотова, ранее правительство подошло к вопросу формально.
«Мы были обрадованы, когда Конституционный суд поддержал позицию заявителей. И в соответствии с постановлением КС должны быть внесены изменения в действующее законодательство. Мы были рады, когда был подготовлен проект закона правительства. Но когда мы его прочитали, то увидели, что практически он не решает проблему, а создает только видимость решения проблемы. Мы безусловно поддерживаем тот альтернативный вариант, который был подготовлен Галиной Хованской», — подчеркнул он.
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