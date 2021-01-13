16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса.

"Мы уже перешли к масштабной вакцинации. На прошлой неделе мне (премьер-министр) Михаил Владимирович (Мишустин) докладывал, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.

"Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", - добавил Путин.