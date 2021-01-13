Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса
16:00 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса.
"Мы уже перешли к масштабной вакцинации. На прошлой неделе мне (премьер-министр) Михаил Владимирович (Мишустин) докладывал, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
"Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", - добавил Путин.
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