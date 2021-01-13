Папа Римский сделал прививку от COVID-19 - СМИ
18:14 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск вакцинировался от коронавируса препаратом производства американской компании Pfizer ("Пфайзер") и ее германского партнера BioNTech ("Бионтек"). Об этом в среду сообщила аргентинская газета "Насьон" со ссылкой на источники. В Ватикане эту информацию пока официально не подтвердили.
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