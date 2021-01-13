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Россияне, задержанные в Южном Судане, отпущены - МИД РФ

18:45 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне, ранее задержанные в Южном Судане, включая Илью Варламова и Петра Верзилова, отпущены на свободу, решается вопрос об их выезде из страны. Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана", - отметила она.

В свою очередь в посольстве РФ в Уганде ТАСС уточнили, что россияне переночуют в городе Капоэта и отправятся в четверг в столицу Южного Судана город Джубу.

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