Для установления происхождения коронавируса в Ухань прибыла миссия экспертов ВОЗ

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в четверг в Ухань для установления поисков следов происхождения коронавируса. Кадры с приземлением самолета в прямом эфире транслировало Центральное телевидение Китая.



По данным сайта Flightradar24, самолет авиакомпании Scoot ("Скут") из Сингапура приземлился в международном аэропорту Уханя в 11:05 по местному времени (06:05 мск).



Как сообщили ранее власти Китая, согласно действующим в стране правилам, эксперты должны пройти 14-дневный карантин, в это время они будут вести консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.



На брифинге в Женеве 5 января глава ВОЗ выразил разочарование в связи с тем, что власти Китая затянули вопрос выдачи разрешения на прибытие международной научной группы экспертов. Как объяснила затем в Пекине официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, такая задержка объяснялась "спецификой официальных процедур в условиях пандемии". В состав делегации вошли специалисты из России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США и Вьетнама, а также их коллеги из Китая.



