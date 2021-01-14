Для установления происхождения коронавируса в Ухань прибыла миссия экспертов ВОЗ
07:50 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным сайта Flightradar24, самолет авиакомпании Scoot ("Скут") из Сингапура приземлился в международном аэропорту Уханя в 11:05 по местному времени (06:05 мск).
Как сообщили ранее власти Китая, согласно действующим в стране правилам, эксперты должны пройти 14-дневный карантин, в это время они будут вести консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.
На брифинге в Женеве 5 января глава ВОЗ выразил разочарование в связи с тем, что власти Китая затянули вопрос выдачи разрешения на прибытие международной научной группы экспертов. Как объяснила затем в Пекине официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, такая задержка объяснялась "спецификой официальных процедур в условиях пандемии". В состав делегации вошли специалисты из России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США и Вьетнама, а также их коллеги из Китая.
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