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Из-за инаугурации Байдена на неделю будут закрыты тринадцать станций метро Вашингтона

08:10 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тринадцать станций метро в центре американской столицы будут закрыты примерно на неделю в связи с обеспечением безопасности во время инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении главы Управления транспорта Вашингтона Пола Видефелда.

Станции метрополитена в центре города будут закрыты с пятницы и до следующего четверга. Кроме того, отметил Видефелд, будут скорректированы 26 автобусных маршрутов. Эти меры были приняты в координации с занимающейся охраной первых лиц страны Секретной службой, которая отвечает за обеспечение безопасности во время инаугурации.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими региональными и федеральными партнерами с целью обеспечить безопасность населения <...> и воспрепятствовать поездкам в охраняемую зону [в центре столицы], - пояснил Видефелд. - В то время как мы поддерживаем планы правоохранительных органов по повышению уровня безопасности, мы также продолжаем предоставлять важнейшие услуги нашим жителям, которым необходимо добраться до работы, врачей и магазинов".

При этом, как указали в управлении, начиная с пятницы время ожидания поездов на станциях метро будет достигать 12-15 минут. Закрытые станции они будут проезжать без остановок.

Часть дорог в центре американской столицы была перекрыта уже во второй половине вторника в связи с подготовкой к инаугурации. Помогать обеспечивать безопасность в городе, как ожидается, будут порядка 20 тыс. военнослужащих Национальной гвардии страны.

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