Собянин: Столичные школы продолжат очное обучение с 18 января

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Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается сложной, однако городские власти намерены отменить часть ограничений, действующих в городе. В частности, учащиеся школ с 1 по 11 класс с 18 января вернуться к очным занятиям. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, проездные школьников будут разблокированы и школьники вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте. «Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности», - написал градоначальник на своем сайте, отметив, что решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было принять очень непросто.

При этом если у кого-то из учеников будет выявляться коронавирус, как и в первом полугодии, весь класс будут временно переводить на дистанционное обучение.

Все остальные ограничения продлеваются на неделю – до четверга, 21 января 2021 года, - отметил Собянин. - Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.