Кабмин ожидает, что уровень инфляции вернется в прежние границы до конца года - Мишустин
13:05 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инфляция в России в прошлом году превысила целевой уровень, при этом кабинет министров ожидает, что уже по итогам 2021 года этот показатель вернется в прежние границы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам открывшегося в четверг Гайдаровского форума.
Он отметил, что в сфере макроэкономики приоритетами по- прежнему будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные размеры заимствований на рынке и сохранение низкой инфляции.
"В прошлом году этот показатель превысил целевой уровень. Ожидаем, что он вернется в прежние границы уже по итогам этого года", - указал премьер.
НОВОСТИ
- 13:00 14.01.2021
- Полиция и Росгвардия пресекли беспорядки в центре содержания иностранцев в Екатеринбурге
- 12:50 14.01.2021
- Обновленная станция МЦД-1 Баковка улучшит транспортную доступность для более 22 тысяч жителей Одинцова
- 12:32 14.01.2021
- Археологи обнаружили в Индонезии древнейшее наскальное изображение, ему более 45,5 тыс. лет
- 12:20 14.01.2021
- Коэффициент распространения ковида в РФ превысил 1 впервые с конца декабря - ТАСС
- 12:05 14.01.2021
- Credit Suisse в 2021 году ожидает укрепления рубля до 65-70 руб. за доллар
- 12:00 14.01.2021
- В России выявили 24 763 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 14.01.2021
- МИД КНР назвал данные о принудительном труде в Синьцзяне сфабрикованной США ложью столетия
- 11:20 14.01.2021
- Ученики всех школ Якутска переведены на дистанционное обучение из-за 50-градусных морозов
- 11:05 14.01.2021
- Подавляющее большинство регионов РФ вернули очные занятия в школах - министр просвещения
- 11:00 14.01.2021
- Член Конгресса США намерена инициировать импичмент Байдена в первый его рабочий день
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать