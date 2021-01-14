Кабмин ожидает, что уровень инфляции вернется в прежние границы до конца года - Мишустин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России в прошлом году превысила целевой уровень, при этом кабинет министров ожидает, что уже по итогам 2021 года этот показатель вернется в прежние границы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам открывшегося в четверг Гайдаровского форума.

Он отметил, что в сфере макроэкономики приоритетами по- прежнему будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные размеры заимствований на рынке и сохранение низкой инфляции.

"В прошлом году этот показатель превысил целевой уровень. Ожидаем, что он вернется в прежние границы уже по итогам этого года", - указал премьер.