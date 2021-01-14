0
0
117
НОВОСТИ

В Ватикане подтвердили, что папа Франциск и почетный папа Бенедикт XVI привились от коронавируса

15:00 14.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Папа римский Франциск и почётный папа Бенедикт XVI привились от коронавируса. Пресс-служба Святого престола официально подтвердила вакцинацию 84-летнего папы и его 93-летнего предшественника.

Отмечается, что в рамках проводимой программы по вакцинации в государстве Ватикан они получили первую дозу прививки.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 14.01.2021
ФСИН собирается задержать Навального
0
63
15:32 14.01.2021
ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Украины против России
0
127
15:12 14.01.2021
Мутировавший вариант коронавируса обнаружен в 25 странах Европы - ВОЗ
0
109
14:32 14.01.2021
Россия заняла четвертое место по продажам легковых машин и LCV в Европе в 2020 году
0
169
14:12 14.01.2021
Два биатлониста сборной России сдали положительные тесты на коронавирус
0
216
14:00 14.01.2021
Amnesty International заявила о применении Азербайджаном и Арменией кассетных бомб в Нагорном Карабахе - СМИ
0
209
13:32 14.01.2021
Перестройка мирового энергобаланса является ключевым вызовом для экономики РФ - Мишустин
0
295
13:20 14.01.2021
Иностранцам, имеющим семью в РФ, могут смягчить правила отказа во въезде в страну
0
254
13:05 14.01.2021
Кабмин ожидает, что уровень инфляции вернется в прежние границы до конца года - Мишустин
0
217
13:00 14.01.2021
Полиция и Росгвардия пресекли беспорядки в центре содержания иностранцев в Екатеринбурге
0
263

Возврат к списку