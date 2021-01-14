В Ватикане подтвердили, что папа Франциск и почетный папа Бенедикт XVI привились от коронавируса

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Папа римский Франциск и почётный папа Бенедикт XVI привились от коронавируса. Пресс-служба Святого престола официально подтвердила вакцинацию 84-летнего папы и его 93-летнего предшественника.

Отмечается, что в рамках проводимой программы по вакцинации в государстве Ватикан они получили первую дозу прививки. Говорит Москва