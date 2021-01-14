В Ватикане подтвердили, что папа Франциск и почетный папа Бенедикт XVI привились от коронавируса
15:00 14.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Папа римский Франциск и почётный папа Бенедикт XVI привились от коронавируса. Пресс-служба Святого престола официально подтвердила вакцинацию 84-летнего папы и его 93-летнего предшественника.
Отмечается, что в рамках проводимой программы по вакцинации в государстве Ватикан они получили первую дозу прививки. Говорит Москва
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