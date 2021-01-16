0
0
27
НОВОСТИ

Полиции Капитолия за три дня было известно, что здание Конгресса станет целью протестующих - WP

10:30 16.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Газета «Вашингтон пост» пишет, что полиции Капитолия за три дня до беспорядков было известно, что здание Конгресса станет целью протестующих в американской столице. В распоряжении издания оказался внутренний 12-страничный доклад правоохранительных органов с данными разведки. В документе отмечается, что тысячи протестующих, среди которых могут быть вооруженные экстремисты, вероятно, будут участвовать в митинге в центре Вашингтона, и разгневанная толпа устремится к членам Конгресса.

«Сторонники действующего президента [Дональда Трампа] рассматривают 6 января 2021 года как последнюю возможность пересмотреть результаты президентских выборов», — отмечается в документе. Кроме того, управление ФБР в штате Вирджиния предупредило за сутки коллег в Вашингтоне о планах отдельных граждан предпринять акты насилия в день утверждения в Конгрессе итогов президентских выборов.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:37 16.01.2021
Самозанятые граждане и ИП смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса в Москве
0
37
10:00 16.01.2021
В Германии появится тюрьма для ковид-диссидентов
0
118
09:30 16.01.2021
Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей из-за углеродного налога
0
210
09:00 16.01.2021
Россия вошла в пятерку стран с самым высоким числом мигрантов в мире
0
223
08:50 16.01.2021
На Украине вводят штрафы за игнорирование украинского языка в сфере потребления
0
216
08:40 16.01.2021
Сохранение рейтинга S&P подтверждает эффективность мер правительства РФ - Силуанов
0
220
08:30 16.01.2021
Отношения России и США в ближайшие годы останутся крайне холодными - Медведев
0
249
22:20 15.01.2021
Прокуратура считает, что штурмовавшие Конгресс хотели убить должностных лиц США
0
727
22:10 15.01.2021
Из-за ситуации в Гонконге США ввели санкции против граждан КНР - Минфин
0
729
21:10 15.01.2021
Великобритания разочарована выходом РФ из ДОН и призывает к пересмотру решения - МИД
0
786

Возврат к списку