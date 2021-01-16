Полиции Капитолия за три дня было известно, что здание Конгресса станет целью протестующих - WP
10:30 16.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Газета «Вашингтон пост» пишет, что полиции Капитолия за три дня до беспорядков было известно, что здание Конгресса станет целью протестующих в американской столице. В распоряжении издания оказался внутренний 12-страничный доклад правоохранительных органов с данными разведки. В документе отмечается, что тысячи протестующих, среди которых могут быть вооруженные экстремисты, вероятно, будут участвовать в митинге в центре Вашингтона, и разгневанная толпа устремится к членам Конгресса.
«Сторонники действующего президента [Дональда Трампа] рассматривают 6 января 2021 года как последнюю возможность пересмотреть результаты президентских выборов», — отмечается в документе. Кроме того, управление ФБР в штате Вирджиния предупредило за сутки коллег в Вашингтоне о планах отдельных граждан предпринять акты насилия в день утверждения в Конгрессе итогов президентских выборов. Эхо Москвы
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