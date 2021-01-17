В Кабуле застрелены две женщины-судьи - Агентство
09:40 17.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, в воскресенье утром нападавшие на мотоцикле открыли огонь по машине, в которой находились судьи.
В свою очередь телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на полицию сообщил о двух погибших женщинах и одной раненой. Как отмечает телеканал со ссылкой на очевидцев, жертвами стрельбы стали сотрудницы аппарата правительства страны.
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