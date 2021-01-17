ОМОН теснит собравшихся во "Внуково"
19:00 17.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Во Внуково ОМОН и полицейские начинают теснить людей. Это передают МБХ Медиа и Медиазона. Полицейские требуют от пришедших освободить территорию аэропорта, если они никуда не улетают.
Ранее полиция задержала несколько сторонников политика Алексея Навального, в том числе Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова.
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