ФСИН требует ареста Навального до рассмотрения вопроса о замене наказания

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСИН просит суд арестовать блогера Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше". Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

"Как мне сообщили в УВД "Химки", где находится сейчас Навальный, сегодня прямо в отделе полиции пройдет судебное заседание по ходатайству ФСИН об избрании моему подзащитному стражи", - сказала она.

Навальный, объявленный в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан накануне в аэропорту Шереметьево по прибытии из Берлина.