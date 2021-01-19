Более миллиона россиян лечатся от COVID-19 на данный момент - Мурашко
12:20 19.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше миллиона жителей России с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее на сегодняшний день находятся на лечении, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Не хотелось бы говорить, что сегодня мы уже находимся в формате без коронавирусной инфекции. Конечно же нет, более миллиона пациентов находятся на лечении", - сказал он на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике.
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