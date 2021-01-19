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РФ не будет прислушиваться к зарубежным призывам освободить Навального - Песков

14:00 19.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключение под стражу блогера Алексея Навального является внутренним делом РФ, поэтому Москва не будет прислушиваться к каким-либо заявлениям по этому поводу из-за рубежа. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы ряда западных стран и международных организаций освободить Навального.

"Мы слышим эти заявления, однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что "это абсолютно внутреннее дело" и Москва никому не позволит в него вмешиваться. "И не намерены прислушиваться к таким заявлениям", - заключил Песков.

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