Группа из шести бандитов из банды Бютукаева, включая лидера, уничтожена в Чечне

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестеро боевиков из банды Аслана Бютукаева, включая ее лидера, уничтожены в Чечне, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

"С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено. Бойцы полка полиции специального назначения МВД по Чечне имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-Юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве шести человек, которые находились в федеральном розыске", - написал он в своем телеграм-канале, уточнив, что пятеро из шести бандитов уже опознаны, включая лидера банды.