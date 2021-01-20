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Группа из шести бандитов из банды Бютукаева, включая лидера, уничтожена в Чечне

14:12 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестеро боевиков из банды Аслана Бютукаева, включая ее лидера, уничтожены в Чечне, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

"С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено. Бойцы полка полиции специального назначения МВД по Чечне имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-Юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве шести человек, которые находились в федеральном розыске", - написал он в своем телеграм-канале, уточнив, что пятеро из шести бандитов уже опознаны, включая лидера банды.

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