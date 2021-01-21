В Германии умер человек, заразившийся COVID-19 во второй раз
19:55 21.01.2021 Источник: Интерфакс
В Германии скончался человек, заболевший коронавирусом Covid-19 уже во второй раз, сообщает в четверг телеканал Welt.
Мужчине было 73 года. В апреле прошлого года он уже перенес коронавирус. В декабре он заразился повторно и скончался 11 января этого года, сообщил представитель правительства Баден-Вюртемберга.
Отмечается, что долгое время у него не было никаких симптомов. Врачи предполагают, что после заболевания в первый раз у него не выработалось достаточного количества антител к вирусу.
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