Европа одобрила взаимное признание странами ЕС результатов тестов на COVID-19

22:35 Источник: Интерфакс

Совет ЕС объявил вечером в четверг, что государства-члены союза единогласно одобрили по письменной процедуре расширение использования экспресс-тестов на антигены и взаимное признание результатов тестов на COVID-19.

Таким образом, устанавливается "общая основа для использования быстрых тестов на антигены и взаимного признания результатов тестов на COVID-19 во всем ЕС", говорится в коммюнике Совета Европейского союза.

"Это центральный инструмент, помогающий сдержать распространение вируса и способствовать бесперебойному функционированию внутреннего рынка; взаимное признание результатов тестов на инфекцию SARS-CoV2 (...) имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения", - отмечается в документе.