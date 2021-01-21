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Европа одобрила взаимное признание странами ЕС результатов тестов на COVID-19

22:35 21.01.2021 Источник: Интерфакс

Совет ЕС объявил вечером в четверг, что государства-члены союза единогласно одобрили по письменной процедуре расширение использования экспресс-тестов на антигены и взаимное признание результатов тестов на COVID-19.

Таким образом, устанавливается "общая основа для использования быстрых тестов на антигены и взаимного признания результатов тестов на COVID-19 во всем ЕС", говорится в коммюнике Совета Европейского союза.

"Это центральный инструмент, помогающий сдержать распространение вируса и способствовать бесперебойному функционированию внутреннего рынка; взаимное признание результатов тестов на инфекцию SARS-CoV2 (...) имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения", - отмечается в документе.

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