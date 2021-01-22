Три человека погибли после обрушения на шахте в Кузбассе
09:20 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Горноспасатели обнаружили тело третьего шахтера, погибшего под завалами в результате выброса метана и обрушения горной породы на шахе имени С. Д. Тихова (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ) в Кузбассе. Об этом в пятницу сообщил на своей официальной странице в Instagram заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
"В забое, где произошел выброс, работали три шахтера. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ", - написал Панов.
НОВОСТИ
- 10:05 22.01.2021
- Албания объявила персоной нон-грата российского дипломата
- 10:00 22.01.2021
- Байден приказал разведке проанализировать ряд ситуаций, "связанных" с Россией
- 09:32 22.01.2021
- Японские власти думают об отмене Олимпиады из-за коронавируса - СМИ
- 09:05 22.01.2021
- Полиция задержала нескольких соратников Алексея Навального
- 09:00 22.01.2021
- Белый дом подтвердил намерение продлить ДСНВ
- 23:25 21.01.2021
- Байден заявил о провале вакцинации от COVID-19 в США и ввел карантин на въезд
- 22:35 21.01.2021
- Европа одобрила взаимное признание странами ЕС результатов тестов на COVID-19
- 22:00 21.01.2021
- Комитет Сената Конгресса США одобрил кандидатуру генерала Ллойда Остина на должность шефа Пентагона
- 21:41 21.01.2021
- Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш задержали в Москве
- 21:00 21.01.2021
- "Перезагружать" отношения с Россией Байден не собирается - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать