Три человека погибли после обрушения на шахте в Кузбассе

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горноспасатели обнаружили тело третьего шахтера, погибшего под завалами в результате выброса метана и обрушения горной породы на шахе имени С. Д. Тихова (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ) в Кузбассе. Об этом в пятницу сообщил на своей официальной странице в Instagram заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

"В забое, где произошел выброс, работали три шахтера. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ", - написал Панов.