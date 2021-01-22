В России выявили 21 513 заразившихся коронавирусом за сутки
11:20 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 513, общее количество инфицированных достигло 3 677 352. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Четвертый день число новых заболевших не превышает 22 тыс. В относительном выражении прирост, по данным штаба, составляет 0,6%.
Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 318. Всего уже вылечились 3 081 536 человек. Общая доля выписанных, согласно данным штаба, увеличилась до 83,8% от общего количества заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 580 против 612 днем ранее, до 68 412. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,86%, следует из данных штаба.
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