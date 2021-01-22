Двое погибли и один пострадал при разрушении резервуара на предприятии в Татарстане

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разрушение резервуара произошло при проведении испытания воздухом установки предварительного сброса воды на открытой площадке предприятия ООО "Малые нефтяные компании Татарстана", два человека погибли, один пострадал. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В 09:50 мск в селе Большое Нуркеево в Сармановском районе на предприятии ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" при проведении испытания воздухом резервуара установки предварительного сброса воды на открытой площадке произошло разрушение резервуара. В результате два человека погибли на месте до приезда скорой, один пострадал", - сообщил источник.