На МКС найдена трещина
12:05 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты обнаружили одну трещину на Международной космической станции (МКС) и подозревают наличие еще одной. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев.
"Пока мы нашли одну, и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать. Но пока абсолютной уверенности нет", - сказал Соловьев.
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