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Еврокомиссия подтвердила право Венгрии приобрести "Спутник V"

16:12 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия подтвердила право Венгрии закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

"Если страна - член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, она имеет право это сделать. Конечно, Еврокомиссия настаивает, что все вакцины должны соответствовать критериям безопасности и эффективности", - сказал Де Кеерсмакер, отвечая на вопрос о подписании Будапештом и Москвой контракта на приобретение 2 млн доз российского препарата.

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